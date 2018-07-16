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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:38 م
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تحرير 1078 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:03 م
تحرير 1078 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت  مديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1078 مخالفة مرورية متنوعة و شملت323 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و55 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و54 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و125 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو35  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 19 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 30  رخصة لمخالفة البيئة و 99 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 29رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و21 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 58 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 8مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و18 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و38 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  8سيارات متروكة و24 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و21 مخالفة مواقف عشوائية و18 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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