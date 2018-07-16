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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:19 م
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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل نقاش فى كرداسة

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:47 م
تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل نقاش فى كرداسة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "نقاش"، بعد علمه بزواجه العرفى من شقيقته وبدون علمه.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بمقتل "عبد الله.م"، نقاشل، 22 عامًا، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بصدره، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات مركز شرطة كرداسة، أن المجنى عليه تزوج عرفيا من ربة منزل دون علم أسرتها، وعندما اكتشف والداها وشقيقها أمر زواجها، استدعوا زوجها لمسكنهم للتأكد من حقيقة الزواج.  
 
وأشارت التحريات إلى أن الزوج المجنى عليه، قدم عقد الزواج العرفى لأسرة زوجته، مما دفع شقيق الزوجة لإحضار سكين المطبخ وتسديد طعنة للزوج المجنى عليه، ما أسفر عن مقتله ، وألقى رجال المباحث القبض على "يوسف.م" 18 عاما، عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.  
 
 
 

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