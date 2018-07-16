تجدد الاحتجاجات بالبصرة ومتظاهرون يقطعون الطريق إلى حقل السيبة النفطى

بغداد (أ ش أ)

تجددت اليوم الاثنين، تظاهرات أمام مبنى محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

وقال مدير منطقة السيبة أحمد الربيعى أن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدى إلى حقل السيبة النفطى جنوبى البصرة أحتجاجا على ضعف الخدمات والمطالبة بحقوقهم المشروعة ومنها توفير فرص عمل لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأضاف الربيعي: "أن هناك مفاوضات بين ممثل شركة نفط البصرة والمتظاهرين لتسلم مطالبهم وسيتم فتح الطريق المؤدى إلى الحقل".

كما شهد قضاء أبى الخصيب جنوبى البصرة، تظاهر العشرات من أهاليه للمطالبة بتحسين الوضع الخدمى وتوفير فرص عمل للعاطلين فيما قاموا بقطع أحد الشوارع الرئيسة فى القضاء.

وذكر مصدر للوكالة أن متظاهرين محتشدين أمام البوابة المؤدية إلى منطقة البرجسية النفطية يطالبون بتوفير فرص عمل لهم، مؤكدا أن الموظفين عادوا اليوم إلى مقرات عملهم لمزاولة أعمالهم بعد مفاوضات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لفتح الطريق أمام الموظفين.

من جهتها فرقت القوات الأمنية العراقية اليوم الاثنين، المحتجين فى محافظة البصرة، وألقت القبض على عدد منهم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) - أن قوة أمنية فرقت محتجين كانوا محتشدين قرب ميناء ،أم قصر، التجارى وألقت القبض على عدد منهم، مشيرة إلى أن قوة أمنية أخرى فرقت محتجين آخرين فى ناحية ،الهارثة، الواقعة شمال المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم فتح معظم الطرق المغلقة المؤدية إلى حقول ومنشآت نفطية، وأن القوات الأمنية مازالت تغلق الشوارع المؤدية إلى ديوان المحافظة فى منطقة ،الساعى، كما أنها مستمرة بفرض إجراءات مشددة حول مصارف ودوائر حكومية.