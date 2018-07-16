تاجر يعثر على قطع يشتبه فى أثريتها أثناء الحفر بمنزله فى المنوفية

عثر تاجر على عدد من القطع الأثرية، أثناء قيامه بالحفر داخل منزل ملك زوجته بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ " م ا خ ش " تاجر ومقيم دائرة المركز، بعثوره على 15 قطعة معدنية 1 قطعة حجرية بيضاء اللون يشتبه أن تكون أثرية 3 قطع صغيرة شفافة يشتبه أن تكون ألماس، حال قيامه بأعمال إصلاح داخل منزل ملك لزوجته بدائرة المركز، وطلب اتخاذ اللازم قانوناً وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفى واقعة أخرى، لقى عامل مصرعه إثر إصابته بلدغ ثعبان بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى " إ أ ع " عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بلدغ ثعبان وتوفى متأثراً بإصابته .

بالانتقال والفحص وسؤال كل من والده وشيخ الناحية ومقيمان بها أفادا أنه أثناء تواجد المتوفى بمنزله لدغه ثعبان وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى ونفي الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.