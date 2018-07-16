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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:24 م
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تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن لـ 18سبتمبر

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:18 م
تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن لـ 18سبتمبر محكمه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محمكة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سائق متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، لجلسة 18 سبتمبر لتسديد رسوم الدعوى المدنية

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالمنعم.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد محمود زكي، تهمة ضرب عمد للمجنى عليه، محمود مجدى شاكر، بأن استل سلاحه، وقام بالنداء عليه قاصدًا البطش به، وما إن التفت المجنى عليه حتى عاجله بعيار نارى من السلاح الناري، والذى نشأ عنه كف بصره بعينه اليمني، والتى خلفت عاهة مستديمة تقدر بـ35%، كما أسندت له النيابة تهمة إحراز سلاح نارى دون ترخيص.

وأكدت تحريات معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة صحة الواقعة.


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