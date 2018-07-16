video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 30 يوليو

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:31 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 30 يوليو محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 30 يوليو لاستكمال سماع الشهود.
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ19يوليو

استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم

9 معلومات عن محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم "داعش".. تعرف عليها

اخبار الحوادث

النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

المحكمة العسكرية

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة