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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:31 ص
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بيونج يانج وواشنطن تتفقان على استئناف عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:56 ص
بيونج يانج وواشنطن تتفقان على استئناف عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، وعقد محادثات على مستوى العمل لتنسيق الخطوات التالية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى بيان له نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على مستوى الضباط كانت مثمرة وتعاونية وأدت إلى التزامات ثابتة، وكانت هى الأولى من نوعها منذ العام 2009، مضيفا إنها جاءت فى إطار الجهود لتنفيذ الالتزامات التى قطعها الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون خلال قمة سنغافورة.

يشار إلى أن البيان المشترك الذى توصل إليه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون خلال لقائهما فى 12 يونيو فى سنغافورة ينص على إعادة رفات الجنود الأمريكيين.

وقال بومبيو أن محادثات على مستوى العمل ستبدأ فى وقت لاحق من اليوم الاثنين لتنسيق الخطوات التالية مثل إعادة الرفات التى تم التنقيب عنها فى كوريا الشمالية..مؤكدا أن الجانبين اتفقا أيضا على استئناف عملية التنقيب عن رفات الأمريكيين الذين لم يعودوا إلى وطنهم ويقدر عددهم بـ 5,300 شخص.

وبموجب هذا الاتفاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فمن المتوقع استئناف التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين وإعادتها منذ آخر عمليات تنقيب قبل 11 سنة. وبدأت عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين فى كوريا الشمالية فى عام 1990 وتم إعادة 443 من الرفات إلى الولايات المتحدة حتى عام 2007.

 


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كوريا الشماليه

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