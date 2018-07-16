بوتين فى مؤتمره مع ترامب: روسيا لم تتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فيديو

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده لم نتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التى أجريت مؤخراً، مشدداً على ضرورة عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى سابق عهدها.

وأضاف "بوتين"، خلال مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بهلسنكى، أن اجتماعه مع نظيره الأمريكى كان إيجابياً فى العديد من الملفات، وتابع:" اتفقنا على تشكيل مجلس مشترك بين رجال الأعمال الروس والأمريكيين".

وفى سياق آخر، أكد "بوتين"، أنه يجب إعادة الوضع فى الجولان وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974، مشيراً إلى أن المباحثات تضمنت أيضاً بعض الملفات الدولية ومن بينها خروج واشنطن من الاتفاق النووى مع إيران، وتابع:"طالبنا بتطبيق اتفاقات مينسك بخصوص أوكرانيا".