بوتين فى مؤتمره الصحفى مع ترامب: روسيا وأمريكا تواجهان تحديات مشتركة

كتب أيمن رمضان _ ريهام عبد الله

بدأ قبل المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، فى ختام قمة هلسنكى التاريخية بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا دولتان عظمتان ونوويتان، معبرا عن أمله فى بناء علاقات استثنائية بين واشنطن وموسكو.

وهنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نظيره الروسى، بنجاح تنظيم فعاليات كأس العالم 2018 فى روسيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه "آن الأوان للتباحث بطريقة جوهرية"، فالدولتان تواجهان تحديات مشتركة.