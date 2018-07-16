بوتين: تعاونا مع الخبراء الأمريكيين فى مجال الأمن بكأس العالم

كتب أيمن رمضان _ ريهام عبد الله

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن المحادثات عكست الأمنيات فى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة التعاون فى المجالات المهمة كافة.

وقال بوتين خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان ترامب وبوتين على خلفية ختام قمة هلسنكى، "علينا مسؤولية كبري تجاه الأمن الدولى، من الضروري أن نقيم حوار حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الأسلحة النووية".

وتابع :" نرى من الضرورى العمل المشترك لدراسة كافة الملفات الخاصة بنزع الاسلحة، ومنها الاتفاق حول الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وتطوير البرامج الصاروخية، والتخلص من الصواريخ طويلة المدى ، ونؤيد استمرار التعاون فى مكافحة الارهاب، والأمن السيبراني".

وأضاف :"مخابراتنا تعمل بنجاح وأحدث الأمثلة هو التعاون مع الخبراء الأمريكيين فى مجال الأمن بكأس العالم، يجب نقل العلاقات لمستوى منهجي".