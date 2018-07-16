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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:29 م
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بوتين: أردت وصول ترامب للرئاسة لأنه تكلم عن تطبيع العلاقات بين البلدين - صور

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:21 م
بوتين: أردت وصول ترامب للرئاسة لأنه تكلم عن تطبيع العلاقات بين البلدين - صور بوتين وترامب
أ ف ب
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الإثنين، أنه كان يريد بالفعل فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية "لأنه كان يتكلم عن تطبيع للعلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف بوتين فى ختام قمته مع ترامب فى هلسنكى "نعم اردته ان يفوز لانه كان يتكلم عن تطبيع للعلاقات الروسية الأمريكية"، والمعروف ان تحقيقا يجرى فى الولايات المتحدة حول احتمال تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 لصالح ترامب.

القمة الأمريكية الروسية
القمة الأمريكية الروسية

ولم يوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإثنين أى انتقادات لنظيره الروسى على خلفية احتمال حصول تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية مشددا على نفى فلاديمير بوتين "بشدة" أى تدخل.

وتشتبه الاستخبارات الأمريكية بأن بوتين وراء حملة قرصنة ودعاية للتدخل فى الانتخابات الأمريكية فى 2016 من أجل ترجيح فوز ترامب، لكن الآخير بدا وكانه يقف مع الجانب الروسي.

المؤتمر الصحفى بين بوتين وترامب
المؤتمر الصحفى بين بوتين وترامب

وقال ترامب "لدى ثقة كبيرة فى الاستخبارات الأمريكية لكننى اقول لكم أن الرئيس بوتين كان شديدا وقويا فى نفيه اليوم وقدم عرضا لا يصدق".

وعرض بوتين فى مؤتمر صحفى مشترك مع ترامب السماح بمجيئ محققين اميركيين الى روسيا لاستجواب 12 من عناصر الاستخبارات الروسية اتهمهم المحقق الخاص روبرت مولر الاسبوع الماضى بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية.

بوتين وترامب (2)
بوتين وترامب 

 

بوتين وترامب
بوتين وترامب

 

بوتين يضافح ترامب
بوتين يضافح ترامب

 

بوتين
بوتين

 

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

 

ترامب يحيى الحضور
ترامب يحيى الحضور

 

ترامب
ترامب

 

جانب من القمة
جانب من القمة

 

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

قمة بوتين ترامب
قمة بوتين ترامب

 


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