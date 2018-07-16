بلاغين جديدين ضد مستريح سوهاج يتهمانه بالاستيلاء على مليون و550 ألف جنيه

سوهاج محمود مقبول

استقبل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بلاغان جديدان ضد مستريح سوهاج بعد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى واقعة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص حيث بلغت جملة المبالغ فى البلاغين الجديدين مليون و 550 ألف جنيه.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية عن تقدم مدرسين شقيقين ببلاغين عن قيام مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بتقدم "خلف .ا. ع. ن" 52 سنة مدرس وشقيقه "خليفه. ا. ع. ن ." 50 سنة مدرس بتضررهما من المتهم المذكور لقيامه بالاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و550 ألف جنيه، لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ وتحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن محكمة جنح أخميم بسوهاج قررت أمس، تجديد حبس مدير شركة للاستثمار العقارى وشريكه لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه من 3 أشخاص لتوظيفهم فى تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

جاء ذلك عقب تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بلاغات من "السيد ا م ا" 34 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير و "وحيد ا م ا" 35 سنة أعمال حرة و"أحمد م م ا" 27 سنة طالب بتضررهم من "ناصر ح ع ق" 49 سنة مدير وشريك بشركة للاستثمار العقارى الحديث والدعاية والإعلان السابق ضبطه بتاريخ 13 الجارى فى واقعة المحضر رقم 3034 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية "8 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ قيد المحضر برقم 37 أحوال بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام وبعرضه على محكمة جنح أخميم قررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بينما يقوم المتهم المذكور بالاستئناف اليوم على قرار الحبس.