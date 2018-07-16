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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:52 م
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بعد قمة هلسنكى.. المخابرات الأمريكية تدافع عن نتائجها بشأن التدخل الروسى

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:04 م
بعد قمة هلسنكى.. المخابرات الأمريكية تدافع عن نتائجها بشأن التدخل الروسى ترامب وبوتين
رويترز
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قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم الإثنين إن المخابرات الأمريكية كانت واضحة بشأن التهديد الذى يمثله التدخل السياسى الروسى وإنها ستستمر فى "تقديم تقييمات مخابراتية واضحة وموضوعية".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال عقب اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى إنه لا يرى ما يدعوه لتصديق أجهزة المخابرات الأمريكية بدلا من الثقة فى زعيم الكرملين بشأن مسألة ما إذا كانت روسيا تدخلت لمساعدته فى الفوز بانتخابات عام 2016.

وأضاف مدير المخابرات دان كوتس فى بيان "كنا واضحين فى تقييمنا بشأن التدخل الروسى فى انتخابات 2016 وبشأن جهودهم المتواصلة والواسعة لتقويض ديمقراطيتنا".

 


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