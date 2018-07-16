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الإثنين، 16 يوليه 2018 11:58 ص
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بدء تنفيذ أول قرية ضمن مشروع (بيتك هو مصنعك وغيطك) بالوادى الجديد

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:03 ص
بدء تنفيذ أول قرية ضمن مشروع (بيتك هو مصنعك وغيطك) بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادى الجديد أنه تم البدء فى أعمال أبحاث التربة والأساسات - الجسات - لمشروع القرية الاولى من مبادرة (بيتك هو مصنعك وغيطك) وسيتم الطرح خلال أسبوع بدء من السبت القادم.

وأضاف حسين،فى بيان له اليوم إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعلن الانتهاء من دراسة اقامة أول قرية نموذجية بالمحافظة (بيتك هو مصنعك وغيطك) بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر،ووزارتي الإسكان والزراعة وتم الانتهاء من نموذج المنزل الأول ومزرعة للإنتاج الحيواني وتهدف الى زيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني وتوفير فرص عمل للشباب .

وأوضح مدير الاسكان أنه سيتم تسلم كل أسرة منزلا مكونا من دور واحد على مساحة 110 مترا ملحقة به حديقة، كذلك زراعات نخيل بواقع 30 نخلة من أجود السلالات،وحوش سماوى لتربيه الدواجن وعنبر لتربية وتسمين العجول ووحده بيوجاز وقود حيوي بالإضافة الى 1500 فدان كظهير زراعي لكل قرية.

 


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