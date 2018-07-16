انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين، الافتتاح الرسمى لمهرجان الفنون الصيفى الدولى السادس عشر، حيث سيتم افتتاح المهرجان مساء اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

يلقى الكلمة الافتتاحية الفنان راجح داوود مستشار مركز الفنون والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، وسيتم تكريم نماذج مشرفة من المبدعين من الإسكندرية تقديراً لهم على مجهوداتهم وإبداعاتهم فى مجال الفنون المختلفة وذلك من منطلق تشجيع الفنانين والمبدعين من الإسكندرية وخاصة الشباب وهم الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان حسنى شتا، فرقة مسار إجبارى، الفنان أسامة حلمى، الفنان إسلام كمال، المايسترو ناير ناجى، الفنانة رانيا منصور، الفنان جمال ياقوت، الفنان مارك لطفى.

تحيى الحفل الافتتاح فرقة أردنية، والتى تتميز بأغانيها ذات طابع ساخر، كما تُعرف بتناولها موضوعات وتجارب وقصص يعيشها الإنسان الحالى مهما كانت هويته أو مكانه؛ مثل: الحب، والاستغلال، والحرب، والأمل، والمرح، والوفاء، والألم، والسجن، والحرية.