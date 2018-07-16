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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:41 م
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ضمن المرحلة الثالثة ..

انطلاق فاعليات مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل متحدى الإعاقة بالشرقية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:43 ص
انطلاق فاعليات مبادرة مصر بكم أجمل لتأهيل متحدى الإعاقة بالشرقية جانب من الفاعليات
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنطلاق فاعليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة  مصر بكم أجمل لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة للمشاركة في سوق العمل والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.
 
وأوضح المحافظ،أن مبادرة مصر بكم أجمل تأتى في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص عمل بإعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة و تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية  .
 
ومن جهته أوضح  خالد المصى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية،في بيان،أن المرحلة الثالثة لمبادرة مصر بكم أجمل تستمر على مدار 6 أيام لتنتهي يوم الخميس ، بحضور نخبة من الأساتذه والخبراء في مجال التنمية البشرية وسوق العمل مشيراً إلى أنه تم مراعاة إختيار المتدربين وفق معايير محددة .
 
وأكد مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية نجاح المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة مشيراً إلى أن برنامج المبادرة يتم تنفيذه خلال  ثلاث مراحل متتالية لتوفير فرص عمل للمتدربين بالقطاع الخاص ولريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 
 
 
 
 

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