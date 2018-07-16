انتهاء عملية "ثأر الشهداء الثانية" لتعقب داعش بالعراق

بغداد(أ ش أ)

انتهت بمحافظة ديالى العراقية اليوم الاثنين، عملية " ثأر الشهداء الثانية " لتعقب تنظيم داعش الإرهابى فى حوض العظيم شمالى المحافظة، وتحققت كل أهداف العملية .

صرح بذلك مصدر أمنى بالمحافظة، وقال المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - أن "عملية ثأر الشهداء الثانية العسكرية والتى انطلقت منذ أربعة أيام لتعقب خلايا داعش فى حوض العظيم ( الواقعة على بعد 70 كم شمال بعقوبة) انتهت من تحقيق أهدافها".

وأضاف أن "العملية التى شاركت فيها قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش، قامت بتفتيش عشرات القرى والمناطق المترامية فى حوض العظيم، ونجحت فى تدمير مضافات وتفكيك عبوات ناسفة".

وكانت عمليات ديالى قد أعلنت قبل أربعة أيام عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" فى حوض العظيم.

على جانب آخر تظاهر مئات الأشخاص فى قضاء أبى الخصيب بمحافظة البصرة العراقية اليوم /الاثنين/ للمطالبة بتحسين الخدمات.

وذكرت القناة أن مئات الأشخاص تظاهروا فى الحى العسكرى بقضاء أبى الخصيب، وقطعوا شارعا رئيسيا، مشيرة إلى أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات فى القضاء وتوفير فرص عمل.

وتشهد مدن ومحافظات عدة فى العراق من بينها البصرة منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد فى دوائر الدولة.