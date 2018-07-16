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انتحار فتاة بتناول أقراصا منومة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:57 ص
انتحار فتاة بتناول أقراصا منومة بالإسكندرية لمرورها بحالة نفسية سيئة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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تخلصت فتاة من حياتها بتناول أقراص منومة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بالإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور  قسم شرطة سيدي جابر  من إدارة شرطة النجدة  بانتحار فتاه داخل الشقة سكنها بالعقار منطقة سموحه.

وبالانتقال والفحص  تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث بالعقار  ووجود جثة قاطنتها س ع ع 19 سنة طالبة بالثانوية العامة  مسجاه على ظهرها أعلى سرير حجرة نومها  ترتدي كامل ملابسها  وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وعثر بيدها اليمني على عدد " 3 " شريط لأقراص منومه.

بسؤال شقيقها ع ع ع 20 سنة طالب  مقيم بذات العنوان قرر بأن شقيقته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لوفاة والديهما منذ فترة تقوم بتناول الأقراص المنومة للعلاج  على اثر ذلك قامت بتناول كمية زائدة من تلك الأقراص، مما أدي لوفاتها  ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامه وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، وتم إخطار الأدلة الجنائية ،وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة ،و تحرر المحضر إدارى قسم سيدي جابر وجارى العرض على النيابة.

 

 


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