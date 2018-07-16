video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تؤجل طعن منى الشافعى وآخرين بقضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:28 م
النقض تؤجل طعن منى الشافعى وآخرين بقضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
قررت محكمة النقض تأجيل قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير والتى تنظرها موضوعيا والمتهم فيها سيدة الأعمال منى الشافعى و3 آخرين اشتركوا فى تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي والبالغ قيمته 48 مليون جنيه لجلسة 22 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير الخبراء .
 
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على منى الشافعى وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى، وكشفت التحقيقات أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من قمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تؤجل نظر طعن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه لجلسة 13 أكتوبر

22 سبتمبر الحكم فى إدراج مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد غدا

تغييرات جديدة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى سبتمبر المقبل

اخبار المحاكم اليوم

محكمة النقض

اخبار الحوادث اليوم

اخبار الحوادث

اخبار

قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة