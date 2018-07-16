النقض تؤجل طعن منى الشافعى وآخرين بقضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه

كتبت هدى أبو بكر

قررت محكمة النقض تأجيل قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير والتى تنظرها موضوعيا والمتهم فيها سيدة الأعمال منى الشافعى و3 آخرين اشتركوا فى تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي والبالغ قيمته 48 مليون جنيه لجلسة 22 سبتمبر المقبل لحين ورود تقرير الخبراء .

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على منى الشافعى وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى، وكشفت التحقيقات أن منى الشافعى كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من قمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالى فى البنك.