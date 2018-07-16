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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:08 م
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المترو يوقف سائقا اصطحب طفلا داخل كابينة القيادة عن العمل ويحيله للتحقيق

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:36 م
المترو يوقف سائقا اصطحب طفلا داخل كابينة القيادة عن العمل ويحيله للتحقيق سائق المترو ونجله
كتب رضا حبيشى
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قرر المهندس على فضالى، رئيس شركة تشغيل المترو، إيقاف السائق الذى ظهر فى فيديو وبرفقته ابنه أثناء قيادته لأحد قطارات المترو، عن العمل وإحالته للتحقيق.
 
وقال مصدر مسئول بشركة المترو، إنه بمجرد رؤية رئيس شركة المترو للفيديو المتداول، اتخذ قراره السابق، مع التوجيه بإصدار منشور وتوزيعه على كل السائقين وتعليقه بالمحطات، بمنع اصطحاب أى مرافقين أو أطفال للسائق خلال قيادة القطار.
 
كان "اليوم السابع"، قد حصل على فيديو يكشف اصطحاب سائق، طفلا خلال قيادته أحد قطارات المترو، ما أثار غضب الركاب، ووصفوه بـ"المستهتر".
 
 
 

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فيديو.. سائق مترو "مستهتر" يصطحب نجله داخل كابينة القيادة

المترو

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سائق يصطحب طفل

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