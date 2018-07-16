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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:52 م
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المبعوث الأممى إلى ليبيا: "مرتزقة أجانب" يحاولون السيطرة على موانئ النفط

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:01 م
المبعوث الأممى إلى ليبيا: "مرتزقة أجانب" يحاولون السيطرة على موانئ النفط ليبيا
أ ش أ
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أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، أن هناك عناصر "مرتزقة أجانب" يحاولون السيطرة على موانئ النفطية على غرار ما حدث مؤخرًا فى منطقة الهلال النفطى، مما أفقد الإنتاج الخام 850 ألف برميل يوميًا من النفط، وذلك قبل أن تستعيد قوات الجيش الليبى السيطرة عليها.

وقال سلامة - خلال جلسة استماع فى مجلس الأمن حول الوضع فى ليبيا، حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية - إن التقدم السياسى يرتبط بشكل وثيق بغياب العمل العسكرى، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تطورات عنيفة، مما انحرف بالاهتمام عن المكاسب السياسية.

وأضاف سلامة أن البعثة التابعة للأمم المتحدة ستفتتح مكتبًا لها فى مدينة بنغازى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن البعثة عملت على تهيئة منبر للحوار فى الداخل الليبي.

وأشار سلامة - خلال الجلسة - إلى أن الليبيين يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة، منوهًا بأن الاستعدادات تجرى على قدم وساق من أجل الانتخابات المتفق عليها فى نهاية العام.


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