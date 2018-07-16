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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:47 م
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الكويت تنفى أنباء متداولة عن تأجير جزر تابعة لها إلى الصين

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:10 م
الكويت تنفى أنباء متداولة عن تأجير جزر تابعة لها إلى الصين خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتى
كتب مصطفى عنبر
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نفى خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، الأنباء التى تم الترويج لها بشأن عزمها تأجير جزر تابعة لها إلى الصين، بهدف إقامة مشاريع اقتصادية، وقال إنها "لم ولن" تفعل ذلك.

وأوضح الجار الله فى تصريحات له، أمس الأحد، أن الاتفاقات التى أبرمها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الصين فى 7 يوليو الحالى، لا علاقة لها بالأمر.

وأكد أن الاتفاقات لا تتعلق بما يتم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعى من عزم الكويت تأجير جزر تابعة لها إلى الصين، أو الاتفاق على وجود صينى فى تلك الجزر.

وأضاف: إن "الاتفاقية مع الجانب الصينى فيما يتعلق بمشروع مدينة الحرير هى اتفاقات اقتصادية ولا علاقة لها بتأجير أو وجود فى جزر كويتية".

وأوضح، أن الصين خصصت موارد مالية ضخمة لدعم توجهها نحو الانفتاح على دول إفريقيا وجنوب آسيا التى تقع الكويت ضمنها، واستثمرت فى إفريقيا نحو 400 مليار دولار أمريكى.


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