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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:02 م
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القوات العراقية تدمر عبوات ناسفة وأوكارا لـ"داعش" شمال بغداد

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:38 م
القوات العراقية تدمر عبوات ناسفة وأوكارا لـ"داعش" شمال بغداد القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفجير 80 عبوة ناسفة، و8 أوكار، بالإضافة إلى تدمير مخبئين و4 أنفاق خاصة بتنظيم "داعش" الإرهابى شمال بغداد.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الاثنين - إنه تم تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أسهمت فى تدمير البنية التحتية للإرهابيين.


من ناحية أخرى، انطلق موكب لدعم القوات الأمنية المرابطة على الحدود العراقية السورية فى محافظة نينوى أقامه أهالى مدينة تلعفر تعبيرا عن التكاتف والوحدة.

 

 


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