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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:51 م
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القضاء الإدارى يلغى قرار نقل مدير مستشفى الشيخ زايد ويعيده إلى منصبه

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:50 م
القضاء الإدارى يلغى قرار نقل مدير مستشفى الشيخ زايد ويعيده إلى منصبه مستشفى الشيخ زايد،ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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 قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقل مدير مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر وإعادته الى منصبه.

أقام مجدى عبد الحميد، طبيب بشرى، دعوى أمام القضاء الإدارى حملت رقم 29238 ضد وزير الصحة ومحافظ القاهرة ومدير المنطقة الطبية بمنشأة ناصر، يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 703 والقضاء بإلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله مدير لمستشفى الشيخ زايد .

وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه استشارى جراحة التجميل بمستشفى الشيخ زايد منذ انشائها، واتسم بالنزاهة والكفاءة وقد صدر قرار رقم 605 لسنة 2016 بتعيينه مديرا للمستشفى، إلا انه فوجىء بعد عام بصدور قرار بنقله إلى إدارة الطب العلاجى لحين نقله إلى مستشفى آخر دون سبب، وذلك بالمخالفة للقانون لتقضى المحكمة بقرارها السابق.

 


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