القبض على عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك فى الخانكة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية لغز غموض العثور على جثة سائق توك توك ملقاة فى مياه مصرف بلبيس بالخانكة، وتبين قيام عاطل بقتل المجنى عليه بعد ممارسة الشذوذ معه، فقام المتهم بخنقه وإلقاء جثته فى مصرف بلبيس أمام قرية الخلايلة.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير المباحث بالقليوبية، اخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى مياه مصرف بلبيس بقرية الخلايلى التابعة لمركز الخانكة.

جرى مناظرة الجثة، وتبين أن بها أثار خنق من الرقبه وأنها لصبى "ي. ا" 14 سنة ويعمل سائق "توك توك".

تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتوصل فريق البحث إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك ملك "أ. أ" 27 سنة عاطل، وعقب انتهاءه من العمل يوم الحادث توجه إلى صاحب التوك توك لإعطاءه الإيراد فقام المتهم "صاحب التوك توك" باستدراجه إلى مكان العثور على الجثه وطلب منه ممارسة الشذوذ فرفض المجنى عليه وعندما هدده بطرده من العمل على التوك توك وافق المجنى عليه وعقب ممارسة الشذوذ معه قام بخنقه بحزام بنطاله وألقى بالجثه فى مصرف الرشاح وفر هاربا.

وفى أحد الأكمنه ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.