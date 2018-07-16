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القبض على تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى حلوان وبحوزتهم بندقية آلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:14 م
القبض على تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار فى حلوان وبحوزتهم بندقية آلية عصابة التنقيب عن الآثار فى حلوان
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت مباحث قسم شرطة حلوان، تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم وبحوزتهم بندقية آلية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام "عادل.أ.م.ع." 60 سنة بالمعاش بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكه بشارع محمد سيد أحمد دائرة القسم.

وباستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال قيامه بأعمال حفر داخل العقار وبصحبته كل من "فهيم.م.ع." 40 سنة مبيض محارة و"خيري.م.خ." 32 سنة عاطل و"حمدي .ع.م." 32 سنة حارس عقار، و"رجب .ش.ع.م." 31 سنة حارس عقار و"أحمد .ش.س." 28 سنة مبيض محارة، وبحوزة الأول سلاح نارى وبندقية آلية عيار 7.62×39 غير مبلغ بسرقتها، و4 خزينة بداخلهم 111 طلقة من ذات العيار، والسيارة رقم د أ ب 631 ملك المتهم الأول ، وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 1.5×2 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكه بالإشتراك مع باقى المتهمين، وأقر بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، فتحرر المحضر اللازم  والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.


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