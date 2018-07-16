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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:41 م
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الصين والاتحاد الأوروبى يتفقان على تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:21 ص
الصين والاتحاد الأوروبى يتفقان على تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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اتفقت الصين والاتحاد الأوروبى على العمل المشترك للحفاظ على النظام الدولى القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبى الذى شارك فى رئاسته كل من رئيس مجلس الدولة الصينى "لى كه تشيانج"، ورئيس المجلس الأوروبى "دونالد تاسك"، ورئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".

وذكر بيان صادر عن الاجتماع - الذى عقد فى بكين اليوم الاثنين - أن الصين والاتحاد الأوروبى تحملا بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسين فى العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولى القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى العالم فى ظل الوضع الدولى الحالي.

ويوافق هذا العام الذكرى الـ15 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبى والذكرى العشرين لإقامة آلية اجتماع القادة بين الصين والاتحاد.

 من ناحية أخرى دعا رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين بالإضافة إلى الصين للعمل مع أوروبا من أجل تجنب الحروب التجارية ومنع الصراع والفوضى.

وقال توسك - فى تصريح أدلى به اليوم الاثنين، خلال تواجده فى بكين للمشاركة فى قمة بين الصين والاتحاد الأوروبى - "إننا جميعا ندرك حقيقة أن بنية العالم تتغير أمام أعيننا، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نجعله تغييرا نحو الأفضل".

وأضاف - وفقا لشبكة (ايه بى سي) الأمريكية - أن أوروبا والصين والولايات المتحدة وروسيا لديهم "واجب مشترك" بعدم تدمير النظام العالمي، وإنما تحسينه عن طريق إصلاح قواعد التجارة الدولية.

 


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