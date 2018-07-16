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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:21 م
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الصين تعلن تقدمها بشكوى إضافية ضد أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:25 م
الصين تعلن تقدمها بشكوى إضافية ضد أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى
بكين (أ ش أ)
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أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تقدمت اليوم الاثنين، بشكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ماضية فى عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج قد أكد نهاية الأسبوع الماضى رفض واحتجاج بلاده الشديد على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالرسوم الإضافية .. معتبرا أن قرار أمريكا تصعيدى وغير مقبول على الإطلاق.

وأشار إلى أنه دفاعا عن المصالح الأساسية للبلاد فإن الحكومة الصينية مرغمة على اتخاذ التدابير المضادة اللازمة .. مناشدا المجتمع الدولى أن يدافع بصورة مشتركة عن قواعد التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف.

 


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