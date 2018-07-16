وقال ترامب، يوم الاثنين، خلال أولى دقائق القمة مع بوتين بالعاصمة الفنلندية هلسنكى، إنه يعتقد بأن العالم يريد أن يرى واشنطن وموسكو فى حالة من التفاهم، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

وكان ترامب قد بدأ جلسة المباحثات التي يترقبها العالم بتهنئة نظيره الروسى على بطولة كأس العالم التي انتهت الأحد، واعتبرها بطولة رائعة، مشيدا بنجاحها.

وقال ترامب إن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شىء بدءا من التجارة ومرورا بالشئون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين، سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شى (جين بينج)"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ويجري الرئيس الأميركى أول قمة له مع بوتين منذ وصوله إلى البيت الأبيض فى يناير 2017، ودافع ترامب منذ حملته الانتخابية عن التقارب مع موسكو.

وكان الرئيس الأميركى قد قال فى وقت سابق إن "الحمق الأميركى" هو السبب فى تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو، بينما قال الكرملين إنه يتوقع اجتماعا صعبا.

وحث المنتقدون والمستشارون ترامب على أن يستغل هذه القمة لتكثيف الضغط على بوتين، فيما يتعلق بمزاعم التدخل في الانتخابات وغيرها من الأنشطة "الخبيثة" من جانب روسيا.