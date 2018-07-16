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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:35 ص
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الشرطة العراقية: 200 متظاهر احتشدوا عند حقل السيبة فى جنوب العراق

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:29 ص
الشرطة العراقية: 200 متظاهر احتشدوا عند حقل السيبة فى جنوب العراق الشرطة العراقية
رويترز
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قالت مصادر فى الشرطة العراقية أن نحو 200 متظاهر يتجمعون عند مدخل حقل السيبة للغاز فى جنوب العراق.

كانت الاحتجاجات قد ضربت عدة مدن جنوب العراق، فى الأيام الماضية، مع محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط رغم إعلان الحكومة، مساء السبت، اتخاذ إجراءات تنموية لإحتواء الاضطرابات، وفقا لمراسلى فرانس برس ومصادر طبية وامنية.

وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادى الاحد اجتماعا مع الوزراء والمسؤولين الامنيين واكد خلاله ان "العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الامنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الامر اشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لاحداث ضرر".

واضاف ان "التظاهر السلمى حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء، فهناك جهات من الجريمة المنظمة تهيئى لاحداث حالة فوضى".

ودعا "كل الاجهزة الامنية الى ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اى حدث او خلاف" مؤكدا "اهمية العمل الامنى والاستخباري".

 
 
 
 

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