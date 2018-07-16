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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:50 م
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السجن المشدد 10 سنوات لحداد مسلح شرع فى قتل ابنة عمه بالشرقية

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:56 م
السجن المشدد 10 سنوات لحداد مسلح شرع فى قتل ابنة عمه بالشرقية محكمة -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، حداد مسلح بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالشروع فى قتل ابنة عمه بسبب خلافات عائلية بين والدها ووالدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى وحسين رشدى راغب وأمانة سر نبيل شكرى وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية 976 لسنة 2016، ليوم 13 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بوصول" شيماء ط أ ع" 18 سنة، مقيمة بقرية طاروط مركز الزقازيق، وتبين قيام "إبراهيم ع أ" 23 سنة حداد مسلح ومقيم طاروط، وابن عم المصابة، بإصابتها بسلاح نارى بحوزته فرد خرطوش، بسبب خلافات عائلية بين والده والداها، وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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