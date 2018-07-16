الداخلية: بدء التقديم لكلية الشرطة 24 يوليو لمدة 18يوما "تحديث" - صور

أكد اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، على أن مواعيد فتح باب القبول لالتحاق بكلية الشرطة يكون من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لمدة 18 يوما.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق أيضا على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.

وعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.