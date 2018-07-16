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الخارجية الإيرانية: على ترامب الاتصال بنا إذا أراد التفاوض مجدداً

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:45 م
الخارجية الإيرانية: على ترامب الاتصال بنا إذا أراد التفاوض مجدداً المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى
طهران (أ ش أ)
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى اليوم الاثنين، بأنه إذا ما أراد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التفاوض مجدداً بعد الخروج من الاتفاقية النووية فإنه عليه أن يقوم بالاتصال بإيران.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن قاسمى قوله "من المتوقع أن يقوم شخصٌ ما بالاتصال بطهران طلباً للتفاوض، هذا هو الأكثر احتمالاً".

وأضافت الشبكة أن هذه التصريحات تأتى بعد أسبوع واحد من تصريح ترامب بأنه فى ظل فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، "فإنهم فى وقت معين سيتصلون بى ويطلبون عقد اتفاقية جديدة، ونحن سنقوم بعقدها".

وكان المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى قد دعا مؤخراً أجهزة الدولة لتقديم الدعم لحكومة رئيس البلاد حسن روحانى فى مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، قائلا "يجب دحر التآمر الأمريكي".

وأضاف خامنئى "أننى أؤمن بأنه إذا قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة فإنها ستكون قادرة على التغلب على المشكلات التى نواجها وهزم المؤامرة الأمريكية علينا"، مشيرا إلى أهمية دعم الخطط الاقتصادية التى تطرحها الحكومة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت فى مايو الماضى من الاتفاق النووى الإيرانى الذى أبرم فى عام 2015 وما تبع ذلك من عقوبات اقتصادية على إيران.

 


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