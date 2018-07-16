الحوثيون يخلون بعض القرى اليمنية ضمن عملية التهجير القسرى

صنعاء(أ ش أ)

أمرت المليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، سكان قريتى سيف والمشاقنة وقرى جنوب شرق مطار الحديدة ( شمال غربى اليمن ) بإخلاء قراهم ضمن عملية تهجير قسرى تطبق فى كثير من المناطق اليمنية.

وذكرت مصادر محلية يمنية - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية" - أن ميليشيات الحوثى تمارس ضغوطا لإجبار السكان على إخلاء منازلهم، بحجة وقوعها فى مناطق عسكرية وعلى طريق تقدم قوات المقاومة المشتركة التى تدعم الشرعية اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن السكان لا يزالون يرفضون ترك قراهم والنزوح لأى مناطق أخرى خشية من تحويل منازلهم لثكنات عسكرية وزراعتها بالألغام.

كما أشارت إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل مداهمة منازل المواطنين مع تنفيذ حملات خطف لمدنيين عزل فى مدينة زبيد، بالإضافة لضباط وأفراد فى قوات الأمن أو الجيش الذين يرفضون القتال إلى جانبهم .

وكان أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثى قد لقوا مصرعهم أمس الأحد جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية استهدفت تعزيزات وتجمعات عسكرية، فى المزارع التى تقع بين مديرية التحيتا وزبيد، على جبهة الساحل الغربى لليمن.