video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يخلون بعض القرى اليمنية ضمن عملية التهجير القسرى

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:49 ص
الحوثيون يخلون بعض القرى اليمنية ضمن عملية التهجير القسرى الحوثيون ـ صورة أرشيفية
صنعاء(أ ش أ)
إضافة تعليق

أمرت المليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، سكان قريتى سيف والمشاقنة وقرى جنوب شرق مطار الحديدة ( شمال غربى اليمن ) بإخلاء قراهم ضمن عملية تهجير قسرى تطبق فى كثير من المناطق اليمنية.

وذكرت مصادر محلية يمنية - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية" - أن ميليشيات الحوثى تمارس ضغوطا لإجبار السكان على إخلاء منازلهم، بحجة وقوعها فى مناطق عسكرية وعلى طريق تقدم قوات المقاومة المشتركة التى تدعم الشرعية اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن السكان لا يزالون يرفضون ترك قراهم والنزوح لأى مناطق أخرى خشية من تحويل منازلهم لثكنات عسكرية وزراعتها بالألغام.

كما أشارت إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل مداهمة منازل المواطنين مع تنفيذ حملات خطف لمدنيين عزل فى مدينة زبيد، بالإضافة لضباط وأفراد فى قوات الأمن أو الجيش الذين يرفضون القتال إلى جانبهم .

وكان أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثى قد لقوا مصرعهم أمس الأحد جراء غارات لمقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية استهدفت تعزيزات وتجمعات عسكرية، فى المزارع التى تقع بين مديرية التحيتا وزبيد، على جبهة الساحل الغربى لليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن يحيط مجلس الأمن بتدخلات "حزب الله" ودعمه للحوثيين

اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان

اليمن: تحرير الحديدة قريبا.. وإرادة شعب لبنان مختطفة من قبل ميلشيا حزب الله

رئيس اليمن: المؤسسة العسكرية تشهد مرحلة حاسمة للتطهير من عناصر الفساد

الحوثيون

اليمن

الحرب فى اليمن

ميليشيات الحوثى

عمليات التهجير القسرى




لا تفوتك
صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة