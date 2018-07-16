video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحكم بإعدام عامل استدرج طفلا وقتله انتقاما من والده بالدقهلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:00 م
الحكم بإعدام عامل استدرج طفلا وقتله انتقاما من والده بالدقهلية محكمه
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات المنصورة بالحكم بإعدام عامل، خطف طفل جاره بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين، وقتله داخل بئر ساقية انتقاما من والده

وترجع أحداث القضية بعد ورود بلاغ من أهالى قرية الحصاينة مركز السنبلاوين، بالعثور على جثة الطفل محمد خالد جمعة رضوان، 5 أعوام، بعد 4 أيام من اختفائه داخل بئر ساقية مياه مهجورة بمنطقة تبعد 2 كيلومتر عن عزبة الغابة.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد أبوالعزم فتحى، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، عن تورط محمد ا. أ، 32 سنة، عامل، وله كارت معلومات، ومقيم نفس القرية بعد إدلاء طفل عمره 10 سنوات بالقرية أن المتهم أخذ الطفل المجنى عليه فى توك توك عندما كانا يلعبان معاً فى الشارع.

واعترف المتهم بأنه يوم الحادث أخذ المجنى عليه فى توك توك ووصل إلى عزبة الغابة وضرب رأسه فى شجرة حتى لا يصرخ وظل يطعنه حتى يتأكد من موته وبعدها حمله لمسافة تزيد على 2 كيلو حتى وصل إلى بئر الساقية وألقاه بها فيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عامل فى حادث على كوبرى شربين بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

اعدام عامل

جنايات المنصورة




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة