الحكم بإعدام عامل استدرج طفلا وقتله انتقاما من والده بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة بالحكم بإعدام عامل، خطف طفل جاره بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين، وقتله داخل بئر ساقية انتقاما من والده

وترجع أحداث القضية بعد ورود بلاغ من أهالى قرية الحصاينة مركز السنبلاوين، بالعثور على جثة الطفل محمد خالد جمعة رضوان، 5 أعوام، بعد 4 أيام من اختفائه داخل بئر ساقية مياه مهجورة بمنطقة تبعد 2 كيلومتر عن عزبة الغابة.

وكشفت التحريات بقيادة الرائد أبوالعزم فتحى، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، عن تورط محمد ا. أ، 32 سنة، عامل، وله كارت معلومات، ومقيم نفس القرية بعد إدلاء طفل عمره 10 سنوات بالقرية أن المتهم أخذ الطفل المجنى عليه فى توك توك عندما كانا يلعبان معاً فى الشارع.

واعترف المتهم بأنه يوم الحادث أخذ المجنى عليه فى توك توك ووصل إلى عزبة الغابة وضرب رأسه فى شجرة حتى لا يصرخ وظل يطعنه حتى يتأكد من موته وبعدها حمله لمسافة تزيد على 2 كيلو حتى وصل إلى بئر الساقية وألقاه بها فيه.