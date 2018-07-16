الحريرى يبحث أوضاع اللاجئين مع برلمانيين فرنسيين

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بحث رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، مع نائبين برلمانيين فرنسيين، أوضاع اللاجئين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، وملف المساواة بين الرجل والمرأة اللبنانية.

وقالت النائبة عن فرنسيى الخارج لمنطقة الشرق الوسط وأفريقيا اميليا لاكرافى – فى تصريحات صحفية عقب لقاء الحريرى - إنها والنائب جوزيف مكرزل، قد بحثا فى شأن تحضيرات الجولة التى ستقوم بها وزيرة المساواة بين الرجل والمراة الفرنسية إلى عدد من دول الشرق الأوسط، والتى ستبدأها من لبنان بدعم من الحريري.



وأوضحت أن هدف هذه الجولة هو وضع تقرير عن وضع المساواة بين الرجل والمرأة.. مشيرة إلى أنها على علم بوجود جهود كبيرة تبذل فى هذا الاتجاه من قبل لبنان وأنهم حريصون على اظهارها.

من ناحية أخرى، استقبل الحريرى رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات العضو فى البرلمان الأوروبى ايلينا فالنتشيانو فى حضور سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كرستينا لاسن وأعضاء البعثة الذين كانوا قد تابعوا سير الانتخابات النيابية التى جرت مؤخرا فى لبنان وعدد من الدول فى الخارج.

وتسلم رئيس الوزراء سعد الحريرى من رئيسة البعثة التقرير النهائى للجنة عن مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية بمعرفة أعضاء البعثة.