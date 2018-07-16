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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:10 م
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الجيش السورى يفرض سيطرته على بلدة الطيحة جنوب البلاد

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:39 م
الجيش السورى يفرض سيطرته على بلدة الطيحة جنوب البلاد الجيش السورى
أ ش أ
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أكدت مصادر عسكرية سورية أن قوات الجيش السورى سيطرت، اليوم الاثنين، على بلدة الطيحة الواقعة بمحافظة درعا جنوب سوريا بعد معارك واشتباكات مع مقاتلين معارضين رافضين للتسوية.

وقالت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" - إن الجيش السورى استعاد عددًا من القرى بينها الطيحة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وتشن القوات الحكومية حملة قصف عنيفة على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة فى محافظة القنيطرة وذلك بعد استعادتها الجزء الأكبر من محافظة درعا.

وكانت مصادر محلية سورية، أفادت بأن قوات النظام السورى سيطرت على "تل الحارة" الاستراتيجى المطل على هضبة الجولان.


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