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الإثنين، 16 يوليه 2018 04:04 م
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الجامعة العربية تكرم رئيسة مجلس الشباب العربى تقديرا لجهودها

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:06 م
الجامعة العربية تكرم رئيسة مجلس الشباب العربى تقديرا لجهودها جانب من تكريم رئيس مجلس الشباب
كتب مصطفى عنبر
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كرمت إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة والذى يمثل الذراع الشبابى بالمجتمع المدنى، ويعمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لجهودها فى توحيد الصف الشبابى بالوطن العربى تجاه الولاء لأوطانهم وتحفيزهم على العمل من أجل خدمة العمل الوطنى، و تقديرا للدعم والمساندة التى يقدمها المجلس من خلال برامجه فى مجال التنمية المستدامة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياحية والعلمية.

جاء التكريم خلال زيارة المستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ووفد مرافق له لمقر مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، قام خلالها بتقديم درع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة الشباب والرياضة للدكتورة مشيرة أبوغالي، منوها خلال التكريم بقيمتها كشخصية عامة رائدة فى العمل الشبابى وقامة قيادية شبابية قدمت الكثير للشباب العربى على مدار 16 عاما.

وأكدت الدكتورة مشيرة أبوغالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، أن هذا التكريم يعد تتويج لمسيرة عمل عكفت فيها على إعداد برامج تدعم الشباب وتحقق لهم طموحاتهم وتساندهم وترسخ داخلهم الانتماء الوطنى والعروبى.


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