video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: 17650 تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى اليوم الأول

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:29 م
التعليم: 17650 تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى اليوم الأول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات الثانوية العامة استقبلت فى اليوم الأول للتظلمات 17 ألف و60 تظلم، خلال اليوم الأول، وتواصل الوزارة استقبال تظلمات الطلاب حتى اليوم الأخير وفقا المواعيد المحددة، لمدة شهر كامل ينتهى يوم 15 أغسطس المقبل.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة أمس الأحد وتستمر لمدة 30 يوما على أن يتم إبلاغ مكتب التنسيق بالطلاب الذين تمت الموافقة على زيادة درجاتهم.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسرة الطالبة صاحبة الصورة الخطأ على بيان النجاح: الكنترول وضع الصورة الصحيحة

أولياء أمور مدارس المتفوقين يطالبون بتخفيض الحد الأدنى لدرجات النجاح لـ 50%

التربية والتعليم

الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة