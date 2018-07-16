التعليم: 17650 تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى اليوم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات الثانوية العامة استقبلت فى اليوم الأول للتظلمات 17 ألف و60 تظلم، خلال اليوم الأول، وتواصل الوزارة استقبال تظلمات الطلاب حتى اليوم الأخير وفقا المواعيد المحددة، لمدة شهر كامل ينتهى يوم 15 أغسطس المقبل.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة أمس الأحد وتستمر لمدة 30 يوما على أن يتم إبلاغ مكتب التنسيق بالطلاب الذين تمت الموافقة على زيادة درجاتهم.
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