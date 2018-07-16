التعليم: 17650 تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى اليوم الأول

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات الثانوية العامة استقبلت فى اليوم الأول للتظلمات 17 ألف و60 تظلم، خلال اليوم الأول، وتواصل الوزارة استقبال تظلمات الطلاب حتى اليوم الأخير وفقا المواعيد المحددة، لمدة شهر كامل ينتهى يوم 15 أغسطس المقبل.