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"التعليم العالى": 700 طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الأولى حتى الآن

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:16 ص
"التعليم العالى": 700 طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الأولى حتى الآن تنسيق الجامعات
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 700 طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم حتى الآن منذ فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق مساء أمس الأحد.

 

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع متاح للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة، مشيرا إلى أن غلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الجمعة المقبل.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبا، 126807 طلاب.

 


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