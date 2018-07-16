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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:42 م
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التحالف العربى: رفض شعبى للممارسات والانتهاكات الحوثية فى اليمن

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:48 م
التحالف العربى: رفض شعبى للممارسات والانتهاكات الحوثية فى اليمن العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن
أ ش أ
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قال العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الإثنين، إن هناك رفضا شعبيا للانتهاكات والممارسات الحوثية فى اليمن، لافتا إلى أن المليشيات الحوثية مازالت مستمرة فى تجنيد الأطفال وإجبارهم على المشاركة فى الأعمال القتالية


وأضاف المالكى ، خلال مؤتمر صحفى للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بمشاركة شيوخ وأعيان صعدة بالرياض بثته قناة (العربية الحديث) ، أن قوات الجيش اليمنى لاتزال تسيطر على مطار الحديدة وتقوم بتطهير المنطقة من الألغام.


وأشار إلى أن قوات التحالف العربى  تستهدف الشاحنات التى تقدم دعما وإمدادات لمليشيات الحوثى ، لافتا إلى أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية فى صعدة.


وتابع المالكى : "تم تدمير 247 موقعا لمليشيات الحوثى وقتل 703 من عناصرهم" .. لافتا إلى أن الكثير من أبناء المحافظة يرفضون التدخل الإيراني.
ومن جانبهم، قال شيوخ وأعيان صعدة : "إن محافظة صعدة لا تمثلها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ولكن يمثلها فقط أبناؤها" .. مناشدين الحكومة اليمنية والتحالف العربى بضرورة الاستمرار فى تحرير مناطق اليمن.
وأكدوا أن صعدة لم تكره يوما السعودية بل هى امتداد للعرب، موضحين أن صعدة لكل أبناء اليمن والحوثى أراد أن يغير تركيبتها

 

 


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