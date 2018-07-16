video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يحذر سريلانكا من استئناف تطبيق عقوبة الإعدام

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:53 م
الاتحاد الأوروبى يحذر سريلانكا من استئناف تطبيق عقوبة الإعدام رئيس سريلانكا
أ ش أ
إضافة تعليق

حذر سفراء الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، سريلانكا من إنهاء التعليق المؤقت لعقوبة الإعدام الذى استمر لمدة 42 عاما، مشيرة إلى أنها تخاطر بفقد الامتيازات التجارية التى تحصل عليها فى حال مضت قدما فى تطبيق العقوبة.


وقال سفراء الاتحاد الأوروبى - فى بيان مشترك أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية - إن "البعثات الدبلوماسية طلبت من الرئيس (السريلانكي) الإبقاء على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام والثبات على تقليد سريلانكا المعارض لعقوبة الإعدام."


وأعرب الدبلوماسيون بالاتحاد الأوروبى عن توقعهم بأن يتراجع الرئيس السريلانكى عن قراره، ولكنه فى حال مضت الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى قدما ستفقد إمكانية الوصول التفضيلى لصادراتها إلى الدول الأعضاء الـ28 بالاتحاد الأوروبي.
ويقدر الدبلوماسيون بالاتحاد أن سريلانكا تجنى ما يقدر بـ300 مليون يورو سنويا بفضل هذه الامتيازات التجارية المعروفة باسم نظام الأفضليات المعمم.


تجدر الإشارة إلى أن حكومة سريلانكا أعلنت أنها ستستأنف العمل بعقوبة الإعدام فى قضايا تجار بالمخدرات.. كما قال المتحدث باسم الرئاسة السريلانكية إن الرئيس مايثريبالا سيريسنا أبلغ الحكومة بأنه جاهز لتوقيع مذكرات إعدام معتادى ارتكاب جرائم المخدرات المتكررين.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سريلانكا تحذو حذو الفلبين فى حربها على المخدرات بإعدام المتهمين

الاتحاد الأوروبى

سريلانكا

اخبار الاتحاد الأوروبى

اخبار سريلانكا

اخبار العالم




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة