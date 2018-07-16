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الأول أزهر علمى بشمال سيناء: طاعة الوالدين سر تفوقى.. وأتمنى لقاء الإمام الأكبر

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:59 م
الأول أزهر علمى بشمال سيناء: طاعة الوالدين سر تفوقى.. وأتمنى لقاء الإمام الأكبر الطالب أحمد عبد المولى
شمال سيناء - محمد حسين
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قال الطالب أحمد عبد المولى أحمد على، من معهد بئر العبد الأزهرى، الحاصل على 649 درجة، بنسبة نجاح بلغت 99.85% وحقق المركز الثالث على مستوى الجمهورية والأول على محافظة شمال سيناء فى القسم العلمى، إنه يعتبر طاعة الوالدين سر نجاحه.

 

وأشار إلى أنه خلال فترة العام الدراسى كان والده المعلم بالأزهر فى مدينة بئر العبد ووالدته يشجعانه بشكل مستمر على التفوق، وكان يفاجئ أن والده أحيانًا بنفسه يعد له طعامه عندما يتأخر ليلاً فى المذاكرة، بينما والدته تحرص على أن تتابعه وتتأكد من استذكاره لدروسه.

 

وأضاف أنه كان يذاكر بما يصل 8 ساعات، وانتهى من حفظ القرآن كاملاً فى الصف الرابع الابتدائى، وكان دائم التفوق طوال سنواته الدراسية، وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة فى الصف الثالث الإعدادى.

 

وأعرب عن سعادته بتمكنه من تحقيق هذا التفوق وأن يحقق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، وقال أنصح كل زملائى بالجد والمثابرة والحرص على طاعة الله والوالدين .

 

وقال أنه عاتب أنه لم يتحدث إليه أحد من المسئولين فى شمال سيناء حتى لتهنئته، مضيفا أنه يتمنى أن يحظى بمقابلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.


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