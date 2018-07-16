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إيران: قرار أوبك لا يعطى أعضاءها الحق فى ضخ إمدادات فوق المستهدف

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:34 ص
إيران: قرار أوبك لا يعطى أعضاءها الحق فى ضخ إمدادات فوق المستهدف الأوبك
رويترز
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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه إن القرار الذى اتخذته أوبك الشهر الماضى لا يعطى أعضاء المنظمة الحق فى زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة لكل منهم.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها الشهر الماضى على زيادة الإنتاج بداية من يوليو، وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" فى الإمدادات لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.

ووفقا لشانا، قال زنجنه إن أوبك ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100% بداية من 1 يوليو 2018.

"لكن القرار السالف الذكر لا يعطى الدول الأعضاء الحق فى أن يتجاوز مستوى إنتاجها الحصة المقررة لها... ولا الحق فى إعادة توزيع التزامات تعديل الإنتاج غير المحققة بين الدول الأعضاء".

 

 


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