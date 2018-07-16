إنفوجراف.. تعرف على أسعار السجائر المصرية والأجنبية

كتب أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" إنفو جراف لأسعار السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليًا، وفقًا للقرار الوزارى رقم 288 لسنة 2018 الذى أصدره الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحدد قرار وزير المالية سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد – جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيهًا، أما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيهًا، ومن نوع ميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيهًا ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيهًا ومن نوع ال & ام ولاكى سترايك بقيمة 29 جنيهًا ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيهًا ومن نوع نكست وبى & اس بقيمة 25 جنيهًا ومن نوع بال مال وفايسرى بقيمة 24 جنيهًا ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيهًا ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيهًا ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس (جولد وأحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيهًا ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيه ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) بقيمة 16 جنيهًا ومن نوع مونديال (أحمر – أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه.