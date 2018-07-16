إفتتاح مدارس تعليم السباحة بمقر حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن حسنى الزهرى مدير الحمام الأوليمبى بمحافظة الأقصر، عن إفتتاح مدارس تعليم السباحة، وفقاُ لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر لدعم الأطفال والشباب بالمحافظة، ودعا الراغبين فى تعليم السباحة إلى التسجيل فى هذه الدورات التوجه الي مقر الحمام بمنطقة العوامية لسحب الاستمارة وملئ البيانات.

وأوضح حسنى الزهرى فى بيان أن قيمة الكورس 300 جنيهاً فيما يعادل عشرة حصص شهرياً مدة الحصة ساعة ، مشيراً إلى أهمية هذه الدورات في تطوير قدرات المشاركين الرياضية وتحفزيهم على تنميتها بإشراف أفضل المدربين والمتخصصين.