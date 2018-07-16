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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:56 ص
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إصابة طفل بتسمم ووفاة طفلة لسقوطها من علو فى حادثين منفصلين بالمنوفية

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:23 ص
إصابة طفل بتسمم ووفاة طفلة لسقوطها من علو فى حادثين منفصلين بالمنوفية جثة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طفل بحالة تسمم ولقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من علو بدائرتى أشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل "ي ر ف" عام ونصف مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم".
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدته "إ س م ا" ربة منزل أفادت بتناول ابنها أقراص دوائية بنوع الخطأ حال لهوه بالمنزل وحدثت إصابته ونفت الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
على الجانب الآخر استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفلة "ر ج و" 9 سنوات، تلميذة مصابة بتورم بالعينين والرأس وتوفيت عقب وصولها.
 
بالانتقال والفحص سؤال والدها قرر أنه أثناء قيام كريمته باللهو بشرفة الطابق الثالث سقطت أرضا وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 
 

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