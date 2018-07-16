إصابة طفل بتسمم ووفاة طفلة لسقوطها من علو فى حادثين منفصلين بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب طفل بحالة تسمم ولقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من علو بدائرتى أشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل "ي ر ف" عام ونصف مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته "إ س م ا" ربة منزل أفادت بتناول ابنها أقراص دوائية بنوع الخطأ حال لهوه بالمنزل وحدثت إصابته ونفت الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.