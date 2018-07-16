"إسكان الوادى الجديد" يعلن عن أسماء المرشحين فى مسابقة وظائف المهندسين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجديد عن أسماء المرشحين لوظائف مهندسين فى عدة مراكز على مستوى المحافظة وفقا للإعلان رقم 37 لسنة 2018، وذلك بعد انتهاء المقابلات الشخصية للمهندسين، وتم تحديد مواعيد للمقابلات النهائية بمقر نقابة المهندسين اعتبارًا من يوم 22 يوليو الجارى، حيث يتم إجراء مقابلات المهندسين من مراكز بلاط وباريس، وتم تحديد يوم 23 يوليو لإجراء مقابلات مهندسى مركز الفرافرة ويوم 24 يوليو لإجراء مقابلات مهندسى مركز الخارجة.

وكانت مديرية الإسكان، أعلنت عن تعاقدات مع المهندسين بالأجر اليومى على مستوى عدة مراكز لسد العجز الشديد فى الإدارات الهندسية ولإمكانية السيطرة على أعمال الإدارات وأحكام السيطرة على المخالفات الهندسية وتجاوزات المبانى فى المدن والقرى وتم إجراء المقابلات الشخصية وإعلان أسماء المرشحين.



















