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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:48 م
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إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فى حجة باليمن

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:07 م
إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فى حجة باليمن الجيش اليمنى- أرشيفية
أ ش أ
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تمكن الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى من إسقاط طائرة مسيرة "دون طيار" تابعة للميليشيات الحوثية فى مديرية ميدى بحجة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصدر ميدانى عسكرى قوله: "إن الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، دخل فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مديرية حرض فى محافظة حجة لتحريرها من ميليشيات الحوثي، كما أن طيران التحالف استهدف عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين التى تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية".


وأشار إلى أن المعركة لاتزال فى أشدها وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين والتى سهلت عملية تقدم الجيش اليمنى والتحالف عبر عدة محاور.


وكان الجيش اليمنى قد أنهى أمس الأول السبت بدعم من التحالف العربى السيطرة على جبل الشبكة فى محافظة حجة وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة صعدة.

 

 


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