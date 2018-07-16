video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حركة حماس

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:35 م
إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
إضافة تعليق

قال محامى مواطنة تركية اليوم الإثنين إن إسرائيل أفرجت عن موكلته التى اعتقلتها وهى فى زيارة بتأشيرة سياحة واتهمتها بمساعدة حركة المقاومة (حماس) فى قضية أثارت غضب أنقرة.

وتعهدت تركيا بالرد بعد اعتقال إبرو أوزكان الشهر الماضى، وهناك خلافات بين إسرائيل وتركيا بشأن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ووضع مدينة القدس.

وقال عمر خميسى محامى أوزكان إنها توجهت إلى اسطنبول جوا أمس الأحد بعد أسبوع من توجيه محكمة عسكرية إسرائيلية الاتهام لها، وأضاف لرويترز أن محكمة استئناف أمرت بالإفراج عنها وإعادة جواز سفرها لكنه قال "الاتهام لا يزال قائما لكننى أعتقد أنه سيسقط أيضا".

وقال مسؤول إسرائيلى طلب عدم نشر اسمه معلقا على قرار الإفراج عن أوزكان "هناك عدة عوامل وراء هذا القرار، منها الوقت الذى أمضته بالفعل قيد الاحتجاز وحقيقة أن الاتهامات ليست خطيرة جدا على أى حال".

ورفض المسؤول التعليق بشأن ما إذا كانت ضغوط دبلوماسية تركية شكلت عاملا كذلك فى الافراج عنها.

واحتجزت أوزكان فى مطار بن جوريون الشهر الماضى لدى محاولتها السفر عائدة لديارها بعد رحلة زارت خلالها القدس حيث يجتذب المسجد الأقصى الزوار من قلة من الدول الإسلامية تربطها علاقات مع إسرائيل.

واتهمتها السلطات الإسرائيلية بالمساعدة فى تهريب أموال وطرود لحماس التى تصنفها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية ولكن لا تصنفها تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى كذلك، ورفض محامى أوزكان الاتهامات واعتبرها لا أساس لها وربما مسيسة.

ولم تعلق حماس أيضا على القضية.

ووصفت الحكومة التركية معاملة إسرائيل لأوزكان وسياح أتراك آخرين اعتقلتهم بأنها من بين "السياسيات غير الإنسانية" التى تتسبب فى توتر العلاقات بين البلدين.

وعارضت تركيا قرار الولايات المتحدة فى ديسمبر كانون الأول الماضى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يبحث مع ترامب أوضاع سوريا وإيران

هل يتنكر نتنياهو لدولة وعد بلفور؟..رئيس وزراء إسرائيل دعم كرواتيا ضد إنجلترا من المدرجات.. وعلاقته متوترة مع لندن بسبب رفضها نقل السفارة الأمريكية للقدس وبرنامج زيارة الأمير ويليام وموافقتها على النووى الإيرانى

نتنياهو: لا نعارض استقرار نظام الأسد.. ولكننا سنحمى حدودنا

فيديو.. نتنياهو يشجع كرواتيا أمام إنجلترا من المدرجات ويرفع علم إسرائيل

فيديو.. كيف وصف مبعوث إيران إلى روسيا سفر نتنياهو لموسكو

إسرائيل تشدد حصارها على غزة لمواجهة "الطائرات الورقية الحارقة".. نتنياهو يغلق معبر "كرم أبو سالم" ويمنع عبور البضائع لتجويع الفلسطينيين.. وحرائق الغابات بالمستوطنات الحدودية تكشفها لنيران قناصة المقاومة

نتنياهو: إسرائيل ستغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة اليوم

بنيامين نتنياهو

تركيا

أخبار العالم اليوم

إسرائيل




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة